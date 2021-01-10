Логинов поделился эмоциями после триумфа в смешанной эстафете Оберхофа
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Хороший день. Главное, получилось порадовать болельщиков. Прекрасно понимаю, что от нас все этого ждут. Мы стараемся. Очень рад, что именно сегодняшней эстафетной гонкой у нас получилось попасть на подиум.
Видел, как Светлана уходит на финишный круг. Просто фантастический финишный круг. Когда у меня был отрыв, конечно, было идти комфортнее. Стрельба с промахом — это всё равно для меня непозволительно. Но рад, что и соперники дали ошибиться мне, и моё состояние позволило бороться и передать Эдуарду эстафету с маленьким отрывчиком», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
Порадовались и хватит. Сборная России по биатлону проваливает очередную гонку. LIVE
После долгожданной победы в смешанной эстафете у России вновь начались проблемы. Да что ж такое!
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