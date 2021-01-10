Латыпов — о победе в смешанной эстафете на КМ: надеюсь, и дальше будем продолжать радовать

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Напомним, сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Латыпова стала победителем гонки.



«Мы долго этого ждали, и я очень рад. Поздравляю команду, мы все молодцы. Сегодня порадовали болельщиков и всю страну. Надеюсь, и дальше будем продолжать радовать.



Ночью спал спокойно. Мысли во время гонки разные бегают. Старался всё лишнее убрать и оставить только то, что нужно для правильной работы.



Перед последней стрельбой было напряжение. Но старался всё откинуть, отработать максимально надёжно. Допустил промахи, но справился с допами и ушёл в борьбу.



На последнем круге чувствовал силы. Было много гонок, когда не смог проявить себя на финише. Сегодня всё сложилось, тактически правильно выбрал момент, где держаться и где уходить. Сделал это на финишной прямой», — сказал Лытыпов в эфире «Матч ТВ».

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе