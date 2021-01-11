Матвей Елисеев прокомментировал неудачное выступление в супермиксте в Оберхофе

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он в дуэте с Евгенией Павловой занял девятое место.

«Гонка прошла явно некачественно с моей стороны. Хотелось более качественно отработать на рубежах. Это не та работа, на которую я готов сейчас в стрельбе. Каково физическое состояние? Мне понравилось. Может быть, чуть-чуть позволял себе поспокойнее пойти на первом-втором круге, но последний вроде вполне достойно отработал. Претензий не имею», — цитирует Елисеева сайт «Матч ТВ».

Вчера, 10 января, сборная России прервала свою антирекордную безмедальную серию в Кубке мира, выиграв смешанную эстафету на этапе в Оберхофе.

«В любом случае, несмотря на эти серии и всякую статистику, хочется выступать лучше, бороться за подиум. Станет ли легче психологически? Думаю, да. Здесь победил не только один человек. Это эстафета, причём смешанная. Думаю, будет плюсом», — сказал Елисеев.