Губерниев — о победе России в смешанной эстафете: Латыпов — абсолютный буйвол и альбатрос

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. За национальную команду выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Я восхищаюсь каждым, кто бежал в этой гонке. Действительно, все слышали, как я извинялся перед Ульяной Кайшевой. Она молодец, собралась и на последнем круге в эстафете оставила нас в игре.
Светлана Миронова сейчас на 85% от своего идеального состояния, но Света прибавляет, и она может стать настоящим лидером команды.
Также хочу сказать, что я/мы Александр Логинов. После такой утраты (у спортсмена умер отец. — Прим. «Чемпионата») надо собраться и бороться. Конечно, мы понимаем, откуда все нюансы первых этапов в Оберхофе, но Саша молодец, я снимаю перед ним шляпу.
Конечно, абсолютный буйвол и альбатрос – Эдуард Латыпов, я говорил, что от этой гонки зависит его дальнейшая карьера. Сейчас она у него должна пойти в гору, потому что он отлично показал себя классным финишёром и может претендовать на лидирующие позиции в команде.
То, что наш биатлон жив, есть команда и тренеры молодцы, – это совершенно факт. Я не думаю, что на чемпионате мира мы останемся без медалей», — цитирует Губерниева Sport24.
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