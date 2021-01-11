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Латыпов подробно объяснил, за счёт чего обогнал Легрейда на финише смешанной эстафеты

Латыпов подробно объяснил, за счёт чего обогнал Легрейда на финише смешанной эстафеты
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как ему удалось опередить норвежца Стурлу Легрейда на финише смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Латыпова спросили, считает он победу над Легрейдом больше тактической или физической.

«Может быть, в общем компоненте. Я не предпринимал попыток убежать, держался за ним. Он тоже сильный спортсмен и тоже может выдать финиш.

Моя задача была зацепиться за него и дойти в последний подъём вместе с ним и растолкаться на спуск. Дальше уже будут разборки на финише. Я постарался раньше включиться, потому что здесь достаточно длинная финишная прямая. Может, как раз за счёт выносливости удалось убежать. Потому что если финишная прямая короткая, то можно выиграть за счёт скорости, за счёт движений. А в Оберхофе она достаточно длинная, на ней можно и устать. За счёт этого я и сыграл.

У меня отлично ехали лыжи. По сервису всё блистательно. Им отдельное спасибо. Они сработали отлично», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

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