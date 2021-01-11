Директор сборной Норвегии: хорошо, что Россия выиграла смешанную эстафету в Оберхофе
Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан признался, что не расстроен отсутствием побед у его соотечественников в смешанной эстафете и супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Смешанную эстафету выиграла сборная России, Норвегия стала второй. В супермиксте первое место заняли французы, норвежцы — третьи.
«Для нас много значит то, что другие страны побеждают. Мы уже говорили, что постоянные победы одной сборной — это не хорошо. В Оберхофе получились увлекательные эстафеты. Хорошо, что Россия и Франция победили в этих гонках. Это просто прекрасно», — приводит слова Ботнана NRK.
В составе сборной России в смешанной эстафете выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Светлана Миронова опубликовала пост после победы в смешанной эстафете в Оберхофе
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
14:35
-
14:21
-
14:04
-
13:20
-
13:20
-
12:49
-
12:09
-
11:47
-
11:28
-
11:23
-
10:33
-
10:15
-
10:14
-
09:49
-
09:32
-
09:16
-
08:49
-
08:43
-
08:33
-
00:20
-
00:05
- 10 января 2021
-
23:24
-
20:56
-
20:32
-
18:06
-
17:43
-
17:42
-
17:24
-
17:17
-
17:12
-
16:52
-
16:43
-
16:35
-
16:35
-
16:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам