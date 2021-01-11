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Директор сборной Норвегии: хорошо, что Россия выиграла смешанную эстафету в Оберхофе

Директор сборной Норвегии: хорошо, что Россия выиграла смешанную эстафету в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан признался, что не расстроен отсутствием побед у его соотечественников в смешанной эстафете и супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Смешанную эстафету выиграла сборная России, Норвегия стала второй. В супермиксте первое место заняли французы, норвежцы — третьи.

«Для нас много значит то, что другие страны побеждают. Мы уже говорили, что постоянные победы одной сборной — это не хорошо. В Оберхофе получились увлекательные эстафеты. Хорошо, что Россия и Франция победили в этих гонках. Это просто прекрасно», — приводит слова Ботнана NRK.

В составе сборной России в смешанной эстафете выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Светлана Миронова опубликовала пост после победы в смешанной эстафете в Оберхофе
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