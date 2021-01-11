Юрий Каминский: биатлон – настоящее спортивное шоу, а это подразумевает наличие «клоунов»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, который долгое время работал в лыжных гонках, рассказал, к чему ему было сложнее всего привыкнуть на новом посту.
«Наверное, к постоянным интервью, особенно перед камерой (смеётся). Я в своей жизни немало интервью давал, но такого внимания массмедиа даже и близко не было, как сейчас. Конечно, до поездки на Кубок мира я предполагал, что так и будет, но одно дело — смотреть на это со стороны, а совсем другое — быть непосредственным участником.
После гонки на эмоциях можно что угодно сказать, но приходится постоянно следить за высказываниями, не допускать даже случайных слов, которые могут быть неправильно истолкованы. Я всегда во время гонки стою на трассе, информацию о занятых местах по рации получаю и не могу дать полноценного анализа сразу после финиша – только свои впечатления, а это эмоции.
Но я также понимаю, что сейчас биатлон – настоящее спортивное шоу, а это подразумевает наличие «клоунов», которые должны всех развлекать. Глубокие вещи публикой не воспринимаются, публике нужны резкие слова, критика и крики. Но от меня этого точно не будет», — приводит слова Каминского пресс-служба СБР.
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