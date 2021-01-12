Директор сборной Норвегии оценил шансы Кристиансена на попадание в состав сборной на ЧМ
Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан оценил шансы биатлониста Ветле Шосты Кристиансена на попадание в заявку команды на чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.
«Всё сводится к простой математике, если посмотреть на результаты. У других биатлонистов есть победы и несколько призовых мест. Это означает, что Ветле должен провести очень хорошую неделю в Оберхофе, чтобы побороться за место на чемпионате мира. Ничего невозможного нет, но это будет нелегко.
Ему нужно по крайней мере попасть на подиум и в нескольких гонках выступить стабильно хорошо. Спортсмены, которые надеются попасть на чемпионат мира, должны проявить себя на этой неделе", — приводит слова Ботнана NRK.
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