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Директор сборной Норвегии оценил шансы Кристиансена на попадание в состав сборной на ЧМ

Директор сборной Норвегии оценил шансы Кристиансена на попадание в состав сборной на ЧМ
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан оценил шансы биатлониста Ветле Шосты Кристиансена на попадание в заявку команды на чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.

«Всё сводится к простой математике, если посмотреть на результаты. У других биатлонистов есть победы и несколько призовых мест. Это означает, что Ветле должен провести очень хорошую неделю в Оберхофе, чтобы побороться за место на чемпионате мира. Ничего невозможного нет, но это будет нелегко.

Ему нужно по крайней мере попасть на подиум и в нескольких гонках выступить стабильно хорошо. Спортсмены, которые надеются попасть на чемпионат мира, должны проявить себя на этой неделе", — приводит слова Ботнана NRK.

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