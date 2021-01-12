Васильев: мы всегда думаем, что прорвёт — и наступит общее счастье для биатлонистов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от шестого этапа сезона-2020/2021 Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе в ближайшие выходные. Напомним, на пятом этапе сборная России выиграла смешанную эстафету и прервала безмедальную серию, которая составила 43 гонки.

«В эстафетах у нас шансов побольше, средний уровень команды у нас высокий. Смешанная эстафета показала, что у нас есть резервы для побед. Оптимизм всегда присутствует, мы всегда думаем, что прорвёт — и наступит общее счастье для биатлонистов.

По одному старту нельзя делать выводы и строить планы на чемпионат мира. Нужно ещё провести парочку успешных выступлений и уже начинать строить планы. Вспомните прошлый сезон, две эстафеты выиграли в Оберхофе. Тенденция намечается хорошая, но хочется, чтобы она закрепилась», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.