Васильев: Латыпов разорвал Легрейда как Тузик грелку

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал победу сборной России в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира. Напомним, на последнем этапе Эдуард Латыпов обогнал норвежца Стурлу Легрейда, разрыв между ними на финише составил менее секунды.

«Я надеюсь, что его финиш принесёт ему уверенности. Любой спортсмен, который обыгрывает лидера в очной борьбе на глазах всего мира, дорогого стоит. Эдуард разорвал Легрейда как Тузик грелку.

У Латыпова с ходом особых проблем не было, у него буксовала стрельба. Общий результат из-за этого тоже страдал. Стрельбу подтянет — и всё будет нормально», — рассказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.