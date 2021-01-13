Латыпов: шёл на последнем круге и понимал, что проигрываю на каждом шагу

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив один промах на двух огневых рубежах, он финишировал с 15-м временем.
«Очень приятно, что столько ко мне внимания после эстафеты. Конечно, непривычно. Ажиотаж большой. Но я очень рад, что все всполошились, порадовались за нас. Это очень положительные эмоции для меня и для нашей команды. Воспринял это нормально, потому что это наша работа. Дополнительная ответственность? Конечно, были такие мысли. Но это даже в большей степени принесло уверенности в себе — что всё может получиться, что бороться за победу вполне можно.
Пристрелка сегодня была нервная, потому что ветер очень непредсказуемый — дул то вправо, то влево, то в лицо. Поправка всё время менялась. Но сделал контрольную стрельбу, поправились, и уже с этой стрельбой пошёл в гонку. Думаю, один промах — нормально. Я поспешил, потому что лёжа был штиль. Принял решение рисковать, чтобы не ждать ветра. Думаю, немного поспешил с последним выстрелом.
Много проиграл на последнем круге? Думаю, это яма после гор. Были ощущения, что что-то есть, а добавить просто не получается. Идёшь и понимаешь, что проигрываешь на каждом шагу. Но постарался выжать из себя максимум. На трассе чувствовал себя неплохо, но, когда пришёл на финиш, у меня закружилась голова, резко нахлынуло. Надеюсь, так только сегодня. Думаю, дальше состояние будет отличное», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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