Матвей Елисеев поделился эмоциями после 10-го места в спринте Оберхофа

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Избежав промахов, он финишировал с 10-м временем.



«На этой трассе тяжело бежать, поэтому начал поспокойнее. Мне попался кто-то из французов, и я первые метров 300 работал за ним, чтобы втянуться в гонку. Потом уже обошёл его и начал работать в своём ритме.



Медленная концовка, несмотря на спокойный старт? Всё равно было тяжело. Я специально выбирал стартовый номер подальше. Думаю, со спусков это помогло — лыжня заглянцовывалась, выкаты были явно дальше. Но в подъёмах лыжню подразбили. И тут непонятно, угадал я или нет.



Стрельба очень тяжело далась. И пристрелка была сложная — очень сильный ветер и справа, и слева. Я всё пытался поймать, но все четыре раза приходил в штиль. Однако мне повезло, что на „лёжке“ ветер был такой же, как и на пристрелке. А на „стойке“ трудовой ноль, там я очень сильно концентрировался.



Вечером надо сделать восстановительные тренировки. Сейчас отдохну, потом хотя бы часок похожу „классикой“. Очень сильно наелся.



По поводу эстафеты никакой беседы пока не было. Вся концентрация была на сегодняшнюю гонку, а до эстафеты ещё есть время обсудить что-то», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — десятый