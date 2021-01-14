Норвежский эксперт: Легрейд пришёл надолго

Норвежский эксперт Андреас Стабрун Смит оценил прорыв биатлониста Стурлы Холма Легрейда в нынешнем сезоне. 23-летний спортсмен вчера, 13 января, занял второе место в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В общем зачёте Легрейд также идёт вторым.

«Легрейд пришёл надолго. Очередная невероятная гонка в его исполнении», — приводит слова Смита NRK.

Смита поддержал эксперт Ула Лунде: «Легрейд опять впечатлил».

Победителем спринтерской гонки в Оберхофе стал действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул представитель Германии Арнд Пайффер. В общем зачёте Кубка мира Легрейд отстаёт от Бё-младшего на 47 очков.

Сегодня в Оберхофе состоится женский спринт.