Норвежский эксперт: Легрейд пришёл надолго
Норвежский эксперт Андреас Стабрун Смит оценил прорыв биатлониста Стурлы Холма Легрейда в нынешнем сезоне. 23-летний спортсмен вчера, 13 января, занял второе место в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В общем зачёте Легрейд также идёт вторым.
«Легрейд пришёл надолго. Очередная невероятная гонка в его исполнении», — приводит слова Смита NRK.
Смита поддержал эксперт Ула Лунде: «Легрейд опять впечатлил».
Победителем спринтерской гонки в Оберхофе стал действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул представитель Германии Арнд Пайффер. В общем зачёте Кубка мира Легрейд отстаёт от Бё-младшего на 47 очков.
Сегодня в Оберхофе состоится женский спринт.
Стурла Холм Легрейд ответил на вопрос о борьбе за «Большой хрустальный глобус»
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