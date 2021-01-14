Определился состав российских биатлонистов на эстафету на шестом этапе КМ в Оберхофе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале огласил состав россиян, которые побегут эстафету на шестом этапе КМ в Оберхофе.

Национальную команду России представят Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Напомним, вчера, 13 января, состоялась спринтерская гонка на 10 км, которая открыла шестой этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Победителем стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Вторым финишировал его соотечественник Стурла Холм Легрейд. На третью ступень пьедестала поднялся немец Арнд Пайффер. Все призёры не допустили ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Лучший из россиян Матвей Елисеев с безупречной стрельбой финишировал 10-м, отстав от Бё-младшего на 47,5 сек.