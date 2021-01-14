Губерниев прокомментировал выступление россиянок в спринте на шестом этапе КМ в Оберхофе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах женской спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й.
«Уже неплохо, что мы попали в масс-старт. Это уже большое дело. Посмотрим, что будет дальше, но я ожидал немного другого. Сейчас, к сожалению, нам трудновато в личных гонках. Я даже разочарован. Думал, что девчонки будут понастырнее.
Мы видим, что Миронова по-прежнему производит приятное впечатление. К несчастью, у Казакевич состояние здоровья пока не очень. Носкова показала неплохой ход. В эстафете мы все будем бороться, как мужчины, так и женщины. Ещё раз скажу о масс-старте, я по-прежнему уверен, что у нас есть шансы при хорошей стрельбе. Это касается Мироновой и Кайшевой.
Что касается Казакевич, такое бывает, это спорт. Девочка талантливая очень, она всё объяснила. По-прежнему верю в неё», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 14 января 2021
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