Губерниев прокомментировал выступление россиянок в спринте на шестом этапе КМ в Оберхофе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах женской спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й.



«Уже неплохо, что мы попали в масс-старт. Это уже большое дело. Посмотрим, что будет дальше, но я ожидал немного другого. Сейчас, к сожалению, нам трудновато в личных гонках. Я даже разочарован. Думал, что девчонки будут понастырнее.



Мы видим, что Миронова по-прежнему производит приятное впечатление. К несчастью, у Казакевич состояние здоровья пока не очень. Носкова показала неплохой ход. В эстафете мы все будем бороться, как мужчины, так и женщины. Ещё раз скажу о масс-старте, я по-прежнему уверен, что у нас есть шансы при хорошей стрельбе. Это касается Мироновой и Кайшевой.



Что касается Казакевич, такое бывает, это спорт. Девочка талантливая очень, она всё объяснила. По-прежнему верю в неё», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Кайшева — 19-я