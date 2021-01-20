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Карим Халили поднялся на пятую строчку в общем зачёте Кубка IBU

Российский биатлонист Карим Халили, занявший четвёртое место в короткой индивидуальной гонке на втором этапе Кубка IBU, в общем зачёте поднялся на пятую строчку. Лидирует норвежец Филип Фьельд Андерсен.

Общий зачёт Кубка IBU

1. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 146.

2. Филипп Наврат (Германия) — 138.

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 130.

4. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 124.

5. Карим Халили (Россия) — 119.

6. Даниэле Каппеллари (Италия) — 107.

7. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 98.

8. Богдан Цымбал (Украина) — 82.

9. Доминик Шмук (Германия) — 81.

10. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) — 80.

11. Семён Сучилов (Россия) — 76...

13. Никита Поршнев (Россия) — 65...

28. Даниил Серохвостов (Россия) — 37...

32. Евгений Идинов (Россия) — 33...

43. Рустам Каюмов (Россия) — 20.