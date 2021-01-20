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Карим Халили поднялся на пятую строчку в общем зачёте Кубка IBU

Карим Халили поднялся на пятую строчку в общем зачёте Кубка IBU
Биатлон / Кубок IBU 0
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Российский биатлонист Карим Халили, занявший четвёртое место в короткой индивидуальной гонке на втором этапе Кубка IBU, в общем зачёте поднялся на пятую строчку. Лидирует норвежец Филип Фьельд Андерсен.

Общий зачёт Кубка IBU
1. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 146.
2. Филипп Наврат (Германия) — 138.
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 130.
4. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 124.
5. Карим Халили (Россия) — 119.
6. Даниэле Каппеллари (Италия) — 107.
7. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 98.
8. Богдан Цымбал (Украина) — 82.
9. Доминик Шмук (Германия) — 81.
10. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) — 80.
11. Семён Сучилов (Россия) — 76...
13. Никита Поршнев (Россия) — 65...
28. Даниил Серохвостов (Россия) — 37...
32. Евгений Идинов (Россия) — 33...
43. Рустам Каюмов (Россия) — 20.

Карим Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка IBU в Арбере
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