Карим Халили поднялся на пятую строчку в общем зачёте Кубка IBU

Российский биатлонист Карим Халили, занявший четвёртое место в короткой индивидуальной гонке на втором этапе Кубка IBU, в общем зачёте поднялся на пятую строчку. Лидирует норвежец Филип Фьельд Андерсен.
Общий зачёт Кубка IBU
1. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 146.
2. Филипп Наврат (Германия) — 138.
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 130.
4. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 124.
5. Карим Халили (Россия) — 119.
6. Даниэле Каппеллари (Италия) — 107.
7. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 98.
8. Богдан Цымбал (Украина) — 82.
9. Доминик Шмук (Германия) — 81.
10. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) — 80.
11. Семён Сучилов (Россия) — 76...
13. Никита Поршнев (Россия) — 65...
28. Даниил Серохвостов (Россия) — 37...
32. Евгений Идинов (Россия) — 33...
43. Рустам Каюмов (Россия) — 20.
- 20 января 2021
-
14:56
-
14:03
-
13:13
-
10:51
-
10:44
-
10:44
-
10:37
-
09:00
-
08:40
- 19 января 2021
-
21:55
-
21:32
-
19:22
-
17:30
-
16:05
-
13:39
-
11:45
-
11:13
-
11:01
-
10:52
-
10:25
-
09:44
-
09:22
-
09:00
-
00:47
- 18 января 2021
-
17:30
-
15:56
-
15:24
-
15:09
-
14:32
-
13:18
-
12:48
-
10:52
-
10:38
-
10:30
-
10:27