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Член правления IBU: Тихонова должны были уволить, когда его осудили. Плохая работа

Член правления IBU: Тихонова должны были уволить, когда его осудили. Плохая работа
Биатлон 0
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Член правления IBU Туре Бёйгард прокомментировал проблемы с законом, с которыми ещё в начале 2000-х годов столкнулся четырёхкратный олимпийский чемпион бывший вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Александр Тихонов.

«Тихонова признали виновным в серьёзном деле, и Бессеберг, как руководитель, должен был уволить россиянина. Плохая работа, плохой менеджмент», — цитирует Бёйгарда VG.

Напомним, в 2007 году Тихонов был признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Был приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. В последнем слове Тихонов не признал себя виновным. С 2002 по 2009 год Тихонов был вице-президентом IBU.

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