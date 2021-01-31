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Гореева: в эстафете не ставила задачу кого-то догонять, просто работала своим темпом

Гореева: в эстафете не ставила задачу кого-то догонять, просто работала своим темпом
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0

21-летняя российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Душниках-Здруй (Польша).

«Не ставила задачу кого-то догонять, просто работала своим темпом. Получилось так, что догоняла. В начале дистанции тренеры меня никак не вели, а на вершине подъёма сказали, что ножками хорошо отыгрываю. Но я это видела, потому что догоняла соперниц», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

В смешанной эстафете также принимают участие Полина Шевнина, Никита Поршнев и Карим Халили.

Чемпионат Европы завершится сегодня, 31 января.

Россиянка Полина Шевнина, допустив четыре промаха, передала эстафету, отставая от лидера более чем на 50 секунд.

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