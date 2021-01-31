Гореева: в эстафете не ставила задачу кого-то догонять, просто работала своим темпом
21-летняя российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Душниках-Здруй (Польша).
«Не ставила задачу кого-то догонять, просто работала своим темпом. Получилось так, что догоняла. В начале дистанции тренеры меня никак не вели, а на вершине подъёма сказали, что ножками хорошо отыгрываю. Но я это видела, потому что догоняла соперниц», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».
В смешанной эстафете также принимают участие Полина Шевнина, Никита Поршнев и Карим Халили.
Чемпионат Европы завершится сегодня, 31 января.
Россиянка Полина Шевнина, допустив четыре промаха, передала эстафету, отставая от лидера более чем на 50 секунд.
Шевнина — о провальном выступлении в эстафете ЧЕ: не ждала, что меня поставят на гонку
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