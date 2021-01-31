«Уже вовсю тренируемся». Шашилов рассказал о подготовке сборной России к ЧМ

Старший тренер женской сборной России Юрий Шашилов поделился подробностями о подготовке национальной команды к чемпионату мира по биатлону–2021.



«Мы базируемся прямо на стадионе, кроме нас, в отеле живёт ещё одна команда — украинская, уже вовсю тренируемся и ждём, когда к команде присоединится Лариса Куклина. С одной стороны, каких-то ярко выраженных особенностей у Поклюки нет, высота пониже, чем в Антерсельве. Но трассы здесь достаточно сложные, скоростные, со множеством поворотов. Так что Валерий Николаевич Польховский мудро поступил, что нас сюда закинул», — приводит слова Шашилова «RT на русском».



Напомним, чемпионат мира состоится с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения). Ранее стало известно о включении Гараничева в состав сборной России на мировое первенство.

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