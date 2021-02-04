Виктор Майгуров ответил на вопрос о расследованиях в отношении российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заверил, что в настоящее время никакие расследования в отношении российских биатлонистов или персонала сборной России не проводятся. Ранее сообщалось, что сборная России обязана согласовать состав на чемпионат мира со Всемирным антидопинговым агентством.

«Мы не имеем никакого понятия, проводят ли они какие-то расследования. Насколько мне известно, в настоящий момент в отношении спортсменов или персонала нашей команды никакие расследования не проводятся, кроме расследования итальянской полиции по делу Логинова. Но оно не ограничивает Александра в правах участия в соревнованиях», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.