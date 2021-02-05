Майгуров — о выборе состава на ЧМ: давно нет такого, что нужно кого-то своего пропихивать

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал выбор состава национальной команды на чемпионат мира. Турнир будет проходить в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

«Мне кажется, что эта команда объективно сбалансирована. Уже давно нет такого, что нужно кого-то своих пропихивать. Не вижу, чтобы были какие-то необъяснимые, некорректные, нелогичные решения. Добавить в команду Стрельцова? Тот же Халили выступил гораздо лучше Стрельцова на последних соревнованиях.



На самом деле у нас всегда идёт спор за последние места в команде. Как правило, эти спортсмены могут вообще не участвовать в соревнованиях. У нас была история, когда в 2002 году Леша Соловьёв поехал на Олимпиаду в США даже без винтовки. Я, конечно, такое не поддерживаю. Чтобы попасть в команду, нужно быть просто убедительнее, на уровне пусть не первого, но второго-третьего номеров сборной. Тогда вообще вопросов ни у кого не будет. Тут уже тренеры принимали решение. В данном случае меня это решение устроило», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».