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Майгуров — о выборе состава на ЧМ: давно нет такого, что нужно кого-то своего пропихивать

Майгуров — о выборе состава на ЧМ: давно нет такого, что нужно кого-то своего пропихивать
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал выбор состава национальной команды на чемпионат мира. Турнир будет проходить в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

«Мне кажется, что эта команда объективно сбалансирована. Уже давно нет такого, что нужно кого-то своих пропихивать. Не вижу, чтобы были какие-то необъяснимые, некорректные, нелогичные решения. Добавить в команду Стрельцова? Тот же Халили выступил гораздо лучше Стрельцова на последних соревнованиях.

На самом деле у нас всегда идёт спор за последние места в команде. Как правило, эти спортсмены могут вообще не участвовать в соревнованиях. У нас была история, когда в 2002 году Леша Соловьёв поехал на Олимпиаду в США даже без винтовки. Я, конечно, такое не поддерживаю. Чтобы попасть в команду, нужно быть просто убедительнее, на уровне пусть не первого, но второго-третьего номеров сборной. Тогда вообще вопросов ни у кого не будет. Тут уже тренеры принимали решение. В данном случае меня это решение устроило», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Виктор Майгуров ответил на вопрос о расследованиях в отношении российских биатлонистов
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