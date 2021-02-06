Майгуров — о резких высказываниях иностранцев: будет хуже, если будем огрызаться

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что в организации готовы к любым форс-мажорным ситуациям, которые могут произойти на чемпионате мира. В 2020 году на турнире в Антхольце местные полицейские пришли с обысками к лидеру сборной Александру Логинову.

«Первое, что мы сделали, — установили связь с нашим посольством в Любляне. Обменялись контактами с послом и его заместителями. Уже научены горьким опытом. Готовы практически ко всем ситуациям. Но, надеюсь, ничего не случится.

Проинструктированы ли спортсмены? Думаю, они в меньшей степени должны об этом париться. Главный тренер Валерий Польховский связывался с нашим консульством в Любляне. Протокол действия проговорен в случае тех или иных ситуаций. Все знают, что нужно делать.

Всё замыкается на главном тренере. И я там буду на месте, поэтому ни спортсменам, ни персоналу не нужно об этом переживать

Будем ли реагировать на резкие высказывания иностранцев в случае побед россиян? Считаю, нам не нужно устраивать какие-то перепалки в СМИ и кого-то тоже хаять. Кому сейчас заткнешь рот? И надо ли? Это их личное дело, их совесть. Если они так считают, пусть говорят. Будет только хуже, если будем пытаться как-то огрызаться», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».