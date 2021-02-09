Себастиан Самуэльссон отреагировал на извинения со стороны президента IBU

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на письмо президента Международного союза биатлонистов Олле Далина, в котором тот извинился перед спортсменами за деятельность бывшего главы IBU Андерса Бессеберга и экс генерального секретаря организации Николь Рёш. Их обвинили в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Я чувствую, что руководство отнеслось к случившемуся серьёзно. Они не хотят, чтобы это повторилось вновь. Они стремятся к диалогу со спортсменами. Это хорошо», — приводит слова Самуэльссона NRK.

В отчёте комиссии IBU предполагается, что российская сторона давала взятки Андерсу Бессебергу, делала ему дорогие подарки и оплачивала услуги проституток.