Резцова: Логинов не сможет взять золото на этом ЧМ. У девушек не будет медалей

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала об ожиданиях от чемпионата мира по биатлону, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. По мнению Резцовой, россияне выступят не слишком успешно.
«Не хочу обидеть Сашу Логинова, но думаю, что он не сможет взять золото на этом чемпионате мира. Медаль — возможно, но не первое место. Мне бы очень хотелось этого, но он не готов сейчас.
Думаю, что медалей у девушек тоже не будет. Хотелось бы уже медалей, но не знаю, будут они или нет», — цитирует Резцову Sport24.
Также Резцова прокомментировала выбор состава на смешанную эстафету, которая состоится завтра, 10 февраля. За Россию выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
«Лучшего состава у нас и нет. Сегодняшний состав, который поставили, реально лучший. А по поводу Елисеева, мне кажется, он не готов», — сказала она.
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