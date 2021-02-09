Кристина Резцова родила дочь
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала, что её дочь, российская биатлонистка Кристина Резцова, 5 февраля родила девочку.
«Кто родился? Доченька. То есть внученька? Ну да. Просто Кристина — мой клон. Пока не назвали. Вот назовут в течение четырёх дней. Полагаю, Александрой.
Это произошло 5 февраля. А сегодня у моей мамы был бы день рождения… Но мамы нет уже 10 лет. Теперь у меня два внука и одна внучка. И четыре дочки. Это самое основное. Вес и рост новорожденной? 3700, 51 см. Это хорошие данные. Но Кристина родилась ещё крупнее — 4900», — приводит слова Анфисы Резцовой «Комсомольская правда – Омск».
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