Экс-глава СБР Драчёв раскрыл сумму призового фонда для российских биатлонистов в 2020 году

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, каков был размер призового фонда для российских спортсменов в сезоне-2019/2020. По его словам, сумма составляла 6 млн рублей.

«Конечно. У нас расписывалось около шести миллионов на всех. Рублей? А чего ещё?! Вы думали, что мы миллиардеры?» — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».

Драчёв подчеркнул, что это был призовой фонд не только на чемпионат мира, а на весь сезон.

«Нет, на год. Сумму на чемпионат мира рассчитывали от возможностей наших спортсменов. Выступили бы гораздо лучше – надо было бы искать дополнительные средства», — добавил он.

Сегодня, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится смешанная эстафета. Старт запланирован на 17:00 мск.