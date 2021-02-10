Экс-глава СБР Драчёв раскрыл сумму призового фонда для российских биатлонистов в 2020 году

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, каков был размер призового фонда для российских спортсменов в сезоне-2019/2020. По его словам, сумма составляла 6 млн рублей.
«Конечно. У нас расписывалось около шести миллионов на всех. Рублей? А чего ещё?! Вы думали, что мы миллиардеры?» — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».
Драчёв подчеркнул, что это был призовой фонд не только на чемпионат мира, а на весь сезон.
«Нет, на год. Сумму на чемпионат мира рассчитывали от возможностей наших спортсменов. Выступили бы гораздо лучше – надо было бы искать дополнительные средства», — добавил он.
Сегодня, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится смешанная эстафета. Старт запланирован на 17:00 мск.
- 10 февраля 2021
-
11:15
-
11:10
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:34
-
10:14
-
08:50
-
08:47
-
08:41
-
01:09
-
00:53
-
00:08
- 9 февраля 2021
-
23:28
-
23:19
-
22:40
-
22:30
-
22:25
-
20:32
-
20:12
-
19:18
-
18:56
-
18:38
-
18:30
-
18:21
-
17:59
-
17:47
-
17:38
-
17:29
-
17:06
-
16:44
-
16:36
-
16:29
-
16:12
-
16:10