Губерниев — об отмене этапов КМ в Норвегии: жаль, что Россия за бортом. Мы всегда готовы

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об отмене этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам, которые должны были пройти в Норвегии.

«Жаль, что Россия за бортом международных соревнований. Лыжи и биатлон мимо Норвегии в этом сезоне, мы всегда готовы принять Кубки мира, но санкции-фиганкции...», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Причиной послужил новый протокол безопасности, введённый в Норвегии из-за пандемии коронавируса. Будут перенесены этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене и Лиллехаммере, которые должны были проходить с 12 по 14 марта и с 19 по 21 марта соответственно. Помимо этого, Норвегия не примет финал Кубка мира в Хольменколлене, который должен был пройти с 18 по 21 марта.

Норвегия не примет финал Кубка мира по биатлону