Сборная Норвегии предлагает изменить правила допуска на чемпионат мира по биатлону

Норвегия намерена добиваться изменений в правилах допуска биатлонистов к гонкам чемпионата мира, сообщает TV2. В сборной Норвегии недовольны тем, что не все ведущие спортсмены страны могут стартовать на мировом первенстве в то время, как такую же квоту в четыре человека получают страны, которые не демонстрируют высоких результатов, вроде Болгарии.
Например, в спринте на чемпионате мира в Поклюке не сможет выйти на старт Ветле Шоста Кристиансен, который занимает 11-е место в общем зачёте Кубка мира. Сборная Норвегии может заявить на гонку лишь четырёх спортсменов: выше Кристиансена в общем зачёте располагаются братья Бё, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Дале.
«Очень жаль и странно, что биатлонист, занимающий 11-е место в общем зачёте, не допускается к гонкам на чемпионате мира. Мы направим предложение IBU от Норвегии, чтобы изменить это правило», — сказал менеджер сборной Норвегии Пер Атне Ботнан.
Сборная Норвегии предлагает следующие изменения в правилах допуска на чемпионат мира:
— должны допускаться все спортсмены из топ-15 общего зачёта Кубка мира;
— также должны быть допущены все призёры личных гонок Кубка мира, которые не входят в топ-15 общего зачёта;
— остальные места должны занимать спортсмены по результатам самого чемпионата мира.
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