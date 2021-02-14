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Жаклен выиграл пасьют на чемпионате мира по биатлону, Латыпов — 7-й

Жаклен выиграл пасьют на чемпионате мира по биатлону, Латыпов — 7-й
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась гонка преследования у мужчин. Победу одержал французский биатлонист Эмильен Жаклен. Второй результат показал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё.

Лучшим из россиян оказался Эдуард Латыпов, он пришёл к финишу седьмым. Александр Логинов стал 16-м, Матвей Елисеев — 17-м, Антон Бабиков — 56-м.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 31.22,1 (0 промахов)
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 7,3 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +8,1 (2)…
7. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.35,1 (2)…
16. Александр Логинов (Россия) – +2.28,6 (4).
17. Матвей Елисеев (Россия) — +2.45,1 (3)…
56. Антон Бабиков (Россия) — +6.39,8 (6).

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 февраля 2021, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
31:22.1
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+7.3
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+8.1
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