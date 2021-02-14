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Жаклен выиграл пасьют на чемпионате мира по биатлону, Латыпов — 7-й

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась гонка преследования у мужчин. Победу одержал французский биатлонист Эмильен Жаклен. Второй результат показал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё.

Лучшим из россиян оказался Эдуард Латыпов, он пришёл к финишу седьмым. Александр Логинов стал 16-м, Матвей Елисеев — 17-м, Антон Бабиков — 56-м.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км



1. Эмильен Жаклен (Франция) – 31.22,1 (0 промахов)

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 7,3 (0).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +8,1 (2)…

7. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.35,1 (2)…

16. Александр Логинов (Россия) – +2.28,6 (4).

17. Матвей Елисеев (Россия) — +2.45,1 (3)…

56. Антон Бабиков (Россия) — +6.39,8 (6).