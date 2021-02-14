Ростовцев: ход Логинова и Латыпова говорит, что тренеры провели неплохую работу

Трёхкратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал итоги гонок преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

«К сожалению, не так часто наши парни попадали в трансляцию, кроме Латыпова. Так что разглядеть что-то было сложно. А Эдуард провёл хорошую гонку. Он второй раз подряд забежал в топ-10 в битве с такими соперниками на чемпионате мира и вновь показал лучший результат в карьере. Латыпов однозначно молодец. Я хочу его поздравить с таким выступлением и пожелать продолжать в том же духе. Работать дальше с холодной головой. Нужно не за медалями гнаться, а за правильностью действий на огневом рубеже и дистанции, и всё будет в порядке.

Три промаха Матвея Елисеева на первом рубеже в гонке чемпионата мира – неудача. Так начинать контактную гонку нельзя – и настроение падает, и эмоции не те. Он с досадой по снегу палкой ударил после финиша, но что тут уже поделать.

И от него, и от Александра Логинова мы все ждали гораздо большего. Но нужно стрелять, ребята. Чуть порадовало то, что Логинов ходом выглядел достаточно неплохо. Возможно, в следующих гонках сможет проявить себя. Что касается Антона Бабикова, тут сложно что-то комментировать. Но если на сегодняшний день у нас нет более готовых биатлонистов, имеем то, что имеем.

Никакого давления на спортсменов оказывать не нужно. Поверьте, работа в сборной России – это нереальное давление. В таких условиях работать тяжело. Хочу поддержать и спортсменов, и тренеров. Тот ход, который демонстрируют Логинов и Латыпов, говорят о том, что тренеры провели неплохую работу.

Про женское преследование сказать то особо и нечего. Такие гонки выигрываются стрельбой стоя. И сегодняшний пасьют это подтвердил», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.