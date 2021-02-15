Наталья Сорокина: у Логинова удручающее состояние

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина оценила выступление россиян на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Пока в активе российской команды ни одной медали.

«Все хотят, чтобы сборная возродилась и показывала хорошие результаты. Такие неудачи происходят не первый сезон. Проблем много, в одночасье их не решить. Чтобы всё исправить, нужно много времени. Сейчас мы пытаемся сделать лучшее из того, что есть, и завоевать хотя бы одну медаль. Латыпову чуть-чуть не удалось. Он в достаточно неплохой форме. Надеюсь, что на чемпионате мира хотя бы в одной гонке возьмёт медаль.



У Логинова удручающее состояние и в ходе, и в стрельбе. Его физическая форма упала, а это сказывается на стрельбе. Чего не хватает Латыпову? Опытные спортсмены тоже совершают мелкие ошибочки. Нужно сосредоточиться на том, чтобы правильно сделать работу, изобретать велосипед не нужно. Тогда все мелкие недочёты уйдут в сторону, будешь как робот идти всё выполнять. Мышечные ощущения в нужное время всё исполнят.



Из-за самоподготовки в команде нет лидера, все находятся на одном уровне, не за кем тянуться. Логинов лидер, у него был тяжёлый прошлый сезон, и сейчас ему тяжело, но по ходу он смотрится лучшим в команде. Елисеев с самого начала сезона выглядел тяжело, и до сих пор это продолжается. Саша достойно выступает, не каждый так может», — цитирует Сорокину сайт «Матч ТВ».

Завтра, 16 февраля, на чемпионате мира в Поклюке состоится женская индивидуальная гонка.