Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Наталья Сорокина: у Логинова удручающее состояние

Наталья Сорокина: у Логинова удручающее состояние
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина оценила выступление россиян на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Пока в активе российской команды ни одной медали.

«Все хотят, чтобы сборная возродилась и показывала хорошие результаты. Такие неудачи происходят не первый сезон. Проблем много, в одночасье их не решить. Чтобы всё исправить, нужно много времени. Сейчас мы пытаемся сделать лучшее из того, что есть, и завоевать хотя бы одну медаль. Латыпову чуть-чуть не удалось. Он в достаточно неплохой форме. Надеюсь, что на чемпионате мира хотя бы в одной гонке возьмёт медаль.

У Логинова удручающее состояние и в ходе, и в стрельбе. Его физическая форма упала, а это сказывается на стрельбе. Чего не хватает Латыпову? Опытные спортсмены тоже совершают мелкие ошибочки. Нужно сосредоточиться на том, чтобы правильно сделать работу, изобретать велосипед не нужно. Тогда все мелкие недочёты уйдут в сторону, будешь как робот идти всё выполнять. Мышечные ощущения в нужное время всё исполнят.

Из-за самоподготовки в команде нет лидера, все находятся на одном уровне, не за кем тянуться. Логинов лидер, у него был тяжёлый прошлый сезон, и сейчас ему тяжело, но по ходу он смотрится лучшим в команде. Елисеев с самого начала сезона выглядел тяжело, и до сих пор это продолжается. Саша достойно выступает, не каждый так может», — цитирует Сорокину сайт «Матч ТВ».

Завтра, 16 февраля, на чемпионате мира в Поклюке состоится женская индивидуальная гонка.

Эх, Эдик! Латыпов опять бился с лидерами на равных, но дрогнул в ответственный момент
И при этом всё равно показал лучший результат в карьере на чемпионатах мира.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021