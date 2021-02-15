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«Ущербные люди». Дмитрий Васильев ответил на критику норвежских СМИ

«Ущербные люди». Дмитрий Васильев ответил на критику норвежских СМИ
Биатлон 0
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ответил на критику со стороны норвежского портала Dagbladet, который опубликовал статью под названием «Токсичный русский гнев». В ней авторы разобрали реакцию Васильева на недавние слова лидера Кубка мира Йоханнеса Бё, заявившего, что российских биатлонистов, лишённых гимна и флага на крупнейших международных турнирах, слишком мягко наказали.

«Спортсмен не должен заниматься политикой, пока он в спорте. Либо это попытка привлечь к себе ещё больше внимания, тем самым повысить интерес спонсоров. Либо это просто не особо умный спортсмен и человек.

Ущербные люди, для начала пусть они перестанут легально принимать допинг, а после этого их слова будут заслуживать внимания и уважения. А пока они принимают допинг легально, все их медали и награды ничего не стоят», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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