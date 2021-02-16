Каминский признал ошибку в отношении тренировок Бабикова

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский признал, что Антону Бабикову не следовало тренироваться на фоне бессимптомного коронавируса.
«Коронавирус на спортсменов влияет по-разному. Как пример могу привести Антона Бабикова.
Мы, к сожалению, не сразу поняли, что у него ковид. Когда у него первый раз поднялась температура после отборочных стартов в Ханты-Мансийске, мы сдали анализ – он был отрицательный. Поэтому мы решили, что это просто простуда, он продолжал тренироваться. Потом в Финляндии он сдал положительный анализ, там как раз не было никакой температуры у него первоначально. И, находясь на изоляции, он продолжал тренироваться.
Сейчас очевидно, что это было неправильное решение. Он рвался, я не смог не то что удержать, но тоже решил, что это бессимптомная форма. Сейчас-то мы уже знаем, что бессимптомная форма – это тоже удар по организму спортсмена. Получилось, что он вышел, вроде бы всё нормально было – он пробежал три гонки. Наверное, они его и подбили. После этого он так кувыркается – то лучше, то хуже», — рассказал Каминский в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.
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