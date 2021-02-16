Рожков объяснил, почему Миронову заявили на «индивидуалку» после 6 промахов в спринте

Чемпион мира 2000 года по биатлону Сергей Рожков рассказал, почему, по его мнению, тренеры сборной России заявили Светлану Миронову на индивидуальную гонку на чемпионате мира в Поклюке (Словения), несмотря на то что спортсменка допустила шесть промахов в спринте и, заняв 64-е место, не попала в гонку преследования.
«На месте есть тренерский состав, который с ней прошёл всю предсезонную подготовку. Пусть это будет вина тренеров, если они допустят ошибки, но главное, что они в курсе всего происходящего. Сама Светлана тоже никакого решения не принимает, она может лишь не согласиться, но никто от своего места не откажется. Я лишь могу сказать, что согласен с решением штаба. Если тренер выбрал её, значит, это лучшее из того, что есть.
Кто-то говорит, что тренерские решения не выглядят гибкими. Я так не считаю. Однозначно, что мы имеем определённый план, в котором есть свои вариации. Как правило, состав на личную или общую гонки всегда известен только на 75%, по одной кандидатуре решение всегда принимается в преддверии старта», — цитирует Рожкова «Р-Спорт».
Женская индивидуальная гонка состоится сегодня, 16 февраля, и начнётся в 14:05 мск.
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