Каминский: Латыпов потренировался в выходной. Я это не приветствую

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как национальная команда провела выходной на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Кто-то из ребят в выходной погулял, кто-то дополнительно захотел потренироваться – например, Латыпов. Я особо не приветствую, потому что надо отдохнуть. Если человеку хочется потренироваться, это хорошо. Но, наверное, не надо.

Состояние у ребят разное. У кого-то его надо удержать, например, у Эдуарда Латыпова. Кому-то хочется улучшить. Завтра проводим с утра анализ крови – биохимию, проводим тестирование на аппаратуре, будем иметь оценку функционального состояния. В связи с этим будем вносить коррективы в наш план», — сказал Каминский в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.