На чемпионате мира по биатлону зафиксировали ещё пять случаев заражения коронавирусом

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что на чемпионате мира зафиксировали ещё пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Турнир проходит в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

Сообщается, что все пятеро заразившихся — представители прессы.

Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. Начало — в 14:05 мск. Первой из россиянок в гонку отправится Ульяна Кайшева, получившая 20-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Татьяна Акимова (48-й), Лариса Куклина (73-й) и Светлана Миронова (93-й). На чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) победу в индивидуальной гонке одержала итальянка Доротея Вирер. Серебряным призёром стала немка Ванесса Хинц. Бронзу завоевала норвежка Марте Рёйселанд.