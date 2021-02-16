Шашилов признался, что Казакевич не заявили на индивидуальную гонку ради Мироновой

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, что Ирина Казакевич не попала в заявку национальной команды на индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону по той причине, что в настоящий момент важнее психологическое состояние Светланы Мироновой, которая допустила шесть промахов в спринте.

«Это было запланировано ранее. Люди знали, на какие гонки настраиваться. У Светы есть проблема со стрельбой, надо это психологически преодолеть, чтобы эстафету нормально пробежать.

Эта гонка не шанс отстрелять хорошо, это нормальная постановка вопроса, это планировалось. Мы со Светой это обговаривали. Почему у Светы не складывается стрельба? Ответа на этот вопрос, скорее, нет. Мысли есть, конечно. Человек поднимается, и вот так получается. Но как получилось, так получилось, что это обсуждать. Это уже история. Думаю, что это не будет дальше её тревожить, всё будет нормально.

Казакевич не поставили, да, это сложный вопрос. Получается, что две спортсменки лично моих, но в данной ситуации психологическое состояние Светы Мироновой для меня важнее», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».