Сорокина: Миронова говорит, нет смысла «спать с винтовкой». Нет, Свете как раз нужно

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина прокомментировала выступление россиянок в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

«Миронова и Куклина сегодня неплохо пробежали, но Света сама себя лишила медали. Недоработала последний рубеж, нужно было сделать выводы из ошибок на предыдущих рубежах. А так мне понравилось, как она сегодня боролась, ходом отыгрывала на кругах отставание. Этим она показала, что находится в неплохой форме, но допускает ошибки на рубежах.



Хотя Света сказала, что на тренировке поработала над своими ошибками и в принципе неплохо с ними справилась. Однако на последнем рубеже, видимо, сказалась усталость – недоработала и лишила себя медали. По ходу дистанции я внимательно за ней следила, если бы на ноль отстреляла, могла бороться за бронзу.



Миронова сказала, что нет смысла «спать с винтовкой». Согласна ли я? Нет, Миронова никогда не отличалась точной стрельбой, ей как раз нужно над этим больше всех работать. Поэтому не могу согласиться со словами Светы, что не нужно «спать с винтовкой». Ей как раз и нужно спать с винтовкой на тренировках!



Но делать это не бездумно – тупо лежать с винтовкой на стрельбище, отбывать номер, лишь бы тренер отстал. Нужно тренироваться с головой, тогда будет толк.



Миронова — наша лучшая биатлонистка, конечно, она должна бежать эстафету. Здесь только один вопрос: на какой этап её поставить? Состав у нас, к сожалению, не очень сильный, поэтому очень важно правильно расставить девочек по этапам. А Миронова сейчас у нас номер один.



Нужен ли нам Фуркад? Фуркад – великий спортсмен, всё это здорово, но я всегда выступаю, как говорится, за поддержку отечественного производителя. Нам нужно поднимать наш спорт, наш биатлон своими силами, своими тренерами. В нашей истории должны оставаться российские специалисты, а не иностранцы», — приводит слова Сорокиной «Советский спорт».