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Виктор Майгуров прокомментировал результат индивидуальной гонки на ЧМ

Виктор Майгуров прокомментировал результат индивидуальной гонки на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о результате индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Победителем гонки стал норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим среди россиян стал Карим Халили, он занял шестое место.

«Гонка у наших ребят не получилась, за исключением Халили. Карим сумел справиться с эмоциями, показал отличную стрельбу и достойный для дебютанта чемпионата мира результат. Мы все рассчитываем на его дальнейший прогресс», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

Евгений Гараничев занял 16-е место, Александр Логинов стал 31-м, а Матвей Елисеев — 61-м.

На чемпионате мира в Поклюке российские биатлонисты не завоевали пока ни одной медали.

Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ, Халили — шестой
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