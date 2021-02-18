Наталья Сорокина — о Логинове: я никогда не буду ругать Сашку

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина прокомментировала результаты российских биатлонистов в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший шестое место.

«Халили молодец, никто не говорит, но это его первый такой локальный успех. Не знаю, по одной гонке всё же нельзя такие выводы делать. Проблема в том, что у нас нет ярких лидеров. Смотрите, как французы потянулись за Мартеном Фуркадом, и сейчас у них сразу несколько очень сильных биатлонистов. У нас же пока довольно ровная команда, нет явного лидера…

К сожалению, у Саши Логинова не идёт. Он решил не расплёскивать энергию, перестал общаться с журналистами и болельщиками. Решил сосредоточиться на результате, но пока не складывается. Но к Сашке претензий нет, уже были сезоны, когда он отдувался за всю команду. В прошлом сезоне Саша попал под сильный пресс. И хотя он выступает сейчас не очень хорошо, но бьётся, потому что боец.



Уверена, Логинов отойдёт после этого психологического прессинга, под какой он попал в прошлом году, и всё у него будет нормально. Не надо сейчас на нём акцентировать повышенное внимание — пусть работает в своём ритме. Я никогда не буду ругать Сашку, даже если не идёт, он всегда бьётся до конца", — цитирует Сорокину «Советский спорт».

Логинов в индивидуальной гонке занял 30-е место.