Чемпионат России по биатлону—2021 пройдёт в Югре в два этапа: с марта по апрель

Чемпионат России по биатлону в 2021 году состоится в Ханты-Мансийске (Югре) в два этапа. Первый этап пройдёт с 8 по 15 марта, второй – с 29 марта по 5 апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу автономного учреждения «Юграмегаспорт».
Напомним, в 2020 году чемпионат России по биатлону должен был пройти в Ханты-Мансийске с 26 марта по 3 апреля, но был отменён из-за пандемии коронавируса.
«В 2021 году программа чемпионата будет более расширенной, чем раньше. Все гонки будут разбиты на два блока. Первые три старта запланированы с 8 по 15 марта, ещё четыре дисциплины пройдут с 29 марта по 5 апреля. Впервые за всю многолетнюю историю биатлонного центра Ханты-Мансийска в рамках официальных стартов зрители смогут увидеть одну из старейших биатлонных дисциплин — командную гонку», — сообщили в «Юграмегаспорте».
Планируется, что 10 марта пройдут командные гонки, 12 марта состоится смешанная эстафета, 14 марта — мужской и женский большие масс-старты, 31 марта — спринтерские гонки, 1 апреля — гонки преследования, 3 апреля — женская эстафета и мужской масс-старт, 4 апреля — женский масс-старт и мужская эстафета.
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