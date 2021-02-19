Биатлонистки Миронова и Казакевич за свой счёт переселились из Поклюки в Блед

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, ссылаясь на информацию журналиста Дмитрия Занина, сообщил, что биатлонистки сборной России Светлана Миронова и Ирина Казакевич ради подготовки к предстоящим гонкам чемпионата мира за свой счёт переехали из горной Поклюки в равнинный Блед.

«Внимание, свежая информация. Занин сообщает, Миронова и Казакевич в целях подготовки к эстафете и масс-старту спустились вниз, то есть с высоты стадиона 1300 метров. Они теперь живут на озере Блед. Причём, как выяснилось, номер им нашли за счёт спортсменок. Такая интересная штука. Подайте, Союз биатлонистов России, на пропитание, подайте!» — сказал Губерниев в видео, размещённом в его телеграм-канале.

Напомним, ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оказался под огнём критики за ошибку с выбором места для сбора перед чемпионатом мира.