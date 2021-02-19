Губерниев прокомментировал переселение Мироновой и Казакевич за свой счёт
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение биатлонисток сборной России Светланы Мироновой и Ирины Казакевич переехать из Поклюки в Блед. Ранее сообщалось, что Миронова и Казакевич ради подготовки к предстоящим гонкам чемпионата мира за свой счёт переехали из горной Поклюки в равнинный Блед.
«Хотя на самом деле Миронова и Казакевич молодцы, проявили характер и профессионализм! Другой вопрос, почему тренеры и менеджеры команды раньше не предусмотрели такой вариант?
Но раньше Польховский (главный тренер сборной России по биатлону. — Прим. «Чемпионата») говорил, что IBU не разрешил менять место проживания, а теперь позволил? Или про IBU выдумка?» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.
Биатлонистки Миронова и Казакевич за свой счёт переселились из Поклюки в Блед
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