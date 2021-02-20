Президент СБР сообщил, что Гараничев покинул расположение сборной России в Поклюке
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сказал, что российский биатлонист Евгений Гараничев покинул расположение национальной команды, которая находится на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Гараничев не попал в состав сборной на эстафету. Россию будут представлять Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Гараничев уехал. Он не попал в масс-старт, ему не хватило совсем немного. Мы обсудили его участие в эстафете, и после этого было принято решение, что он не будет здесь оставаться ещё на три дня. Уехал в Россию, но вернётся на остальные этапы Кубка мира.
Возможно, Антон Бабиков останется в России. А вместо него, может быть, приедет Стрельцов или Поршнев», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».
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