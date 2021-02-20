Сорин: у Халили нет проблем с тем, что он живёт на высоте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, под руководством которого готовился к сезону-2020/2021 биатлонист Карим Халили, объяснил, почему его подопечный не испытывает проблем во время гонок в условиях высокогорья.

«У Карима нет проблем с тем, что он живёт на высоте. Наоборот, ему даже нравится находиться на высоте и бежать. Не понимаю недовольства других биатлонистов. Во-первых, они и не на такой высоте уж находятся, это даже не 1800 метров, а лишь 1400. Это не те высоты, о которых можно говорить так, что это критически влияет на спортсменов. Во-вторых, хотелось бы здесь слышать не просто эмоциональные выражения. Что же тогда говорить лыжникам, которые с декабря только две недели находились на высоте ниже 1000 метров? Для Карима вообще никаких проблем нет, сегодняшняя гонка это показала. Кондиции стали только лучше», — приводит слова Сорина РИА «Новости».

Халили в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Ранее он стал шестым в индивидуальной гонке, ставшей для него дебютом на турнире такого уровня.