Первая медаль сборной России на ЧМ в Поклюке. Видеообзор мужской эстафеты

Вчера, 20 феврали, на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения), состоялась мужская эстафетная гонка 4х7,5 км. Золото досталось сборной Норвегии. Вторыми финишировали шведские биатлонисты. Сборная России завоевала бронзу — первую медаль на этих соревнованиях.



На первом этапе сборную России представлял дебютант чемпионата мира Карим Халили. Он воспользовался двумя дополнительными патронами и передал эстафету Матвею Елисееву восьмым с отставанием от лидера на 36,4 секунды. Елисеев вывел Россию на пятое место, воспользовавшись одним доппатроном. Такой же результат на огневых рубежах продемонстрировал Александр Логинов, после выступления которого россияне стали третьими. Эдуард Латыпов на четвёртом этапе использовал один дополнительный патрон и какое-то время боролся за серебро с Себастианом Самуэльссоном, но швед был быстрее.

Видео можно посмотреть на канале IBU TV в YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сегодня, 21 февраля, пройдут заключительные гонки чемпионата мира — мужской и женский масс-старты.