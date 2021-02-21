Шведский биатлонист Фемлинг объяснил успех в эстафетной гонке ЧМ сплочённостью команды
Биатлонист Пеппе Фемлинг прокомментировал серебряные медали сборной Швеции в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения). Помимо Фемлинга в составе национальной команды Швеции в эстафете принимали участие Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон.
«Мы путешествуем 200 дней году, а в другие дни тренируемся в Эстерсунде. Так что мы стали ужасно сплочёнными. Нам удалось провести хорошую эстафетную гонку и получить медаль. Для каждого из нас это очень многое значит», — приводит слова Фемлинга Expressen.
Напомним, победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Национальная команда России завоевала бронзу — первую медаль на этих соревнованиях.
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