Казакевич: за чемпионат мира поставила бы себе четыре с минусом

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги выступления на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). В масс-старте, который состоялся сегодня, 21 февраля, и стал последней гонкой турнира у женщин, Казакевич заняла 20-е место.



«Было ли волнительно в первом масс-старте? Немножко было. Странно, но на спринте и в гонке преследования волнения не чувствовала. Всё было как-то спокойно. А перед масс-стартом начался лёгкий мандраж. Думаю, волнение не помешало. Помешали ошибки на стрельбе стоя.



Дал ли положительный эффект спуск вниз (из Поклюки в Блед. — Прим. «Чемпионата»)? По моим ощущениям, стало немного лучше. Возможно, это самовнушение. Тем не менее это правильное решение. Если бы не попробовали, точно не узнали бы. У нас появилась возможность, и мы воспользовались. Хотелось, конечно, наивысших результатов, так как у женской команды нет медалей на этом чемпионате. Видимо, пока ещё не пришло время.



Оценка за чемпионат мира? Четыре с минусом. Думаю, четвёрку не поставила бы. Понимаю, что можно выступать лучше. Даже в сегодняшнем масс-старте была возможность бороться. Стреляй один штраф — и ты в топ-6. Главное — справляться со стрельбой. Считаю, у нас в этом есть какой-то пробел. Надо больше работать», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

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