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Результаты мужского масс-старта на Чемпионате мира по биатлону 2021

Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону, Логинов — девятый
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершился мужским масс-стартом на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Последняя золотая медаль соревнований досталась норвежцу Стурле Холму Легрейду, допустившему единственный промах на заключительной «стойке». Борьбу за серебро на последнем круге выиграл ещё один норвежец Йоханнес Дале. Бронзовым призёром стал француз Кентен Фийон Майе.

Лучшим из россиян, девятым, стал Александр Логинов, зашедший на два штрафных круга. Отметим, что на заключительном круге Логинов опередил шведа Себастиана Самуэльссона, вслед за которым уходил с четвёртого огневого рубежа.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 36.27,2 (1 промах).
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – отставание 10,2 (2).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – +12,8 (2)...
8. Йоханнес Бё (Норвегия) — +45,4 (5).
9. Александр Логинов (Россия) – +50,0 (2).
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +59,7 (3)...
14. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.32,1 (2).
15. Матвей Елисеев (Россия) – +1.43,9 (3)...
20. Карим Халили (Россия) – +2.19,1(3).

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 февраля 2021, воскресенье. 17:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
36:27.2
2
Йоханнес Дале
Норвегия
+10.2
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+12.8
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