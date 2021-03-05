Шведские биатлонистки прокомментировали победу в эстафете на этапе в Нове-Место

Шведские биатлонистки Мона Брорссон, Ханна Эберг, Линн Перссон и Эльвира Эберг поделились впечатлениями от победы в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«Очень рада! Было тяжело, но у меня получилось справиться со стрельбой. На трассе приходилось всё время бороться с соперницами. Довольна своим выступлением, это была хорошая гонка!» — цитирует Брорссон Biathlon.com.ua.



«Мы внесли небольшие изменения в план. Было здорово бежать второй этап, я получила удовольствие от гонки. Старалась идти в своём темпе, но думала о том, чтобы максимально приблизиться к лидерам. Наши сервисмены отлично подготовили лыжи, благодарна им за работу!» — сказала Ханна Эберг.



«В плане всегда быстро бежать и хорошо стрелять. Я старалась изо всех сил. Конечно, проводить этап в лидирующей группе непросто, тем более я не так часто бываю в таких ситуациях. Мне понравилось!» — отметила Перссон.



«Конечно, перед гонкой мы понимали, что на кону не только победа в гонке, но и в зачёте эстафет. На последнем круге постоянно думала об этом! Было очень тяжело. И где только взялись силы на рывок на последнем подъеме? Просто сумасшествие. На огневых старалась работать спокойно, как на тренировках. Последняя стрельба начиналась неплохо, но к последней мишени волнение взяло верх. У меня не много опыта в подобных ситуациях — в стрельбе за победу на первой установке. Довольна тем, как справилась со стрельбой. Очень рада!» — призналась Эльвира Эберг.